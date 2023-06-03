THY’nin ‘en büyük’ uçak siparişi sarkabilir

Türk Hava Yolları’nın (THY) önümüzdeki hafta duyurmayı planladığı 600 uçaklık sipariş anlaşması sarkabilir.

Geçen ay THY Başkanı Ahmet Bolat, 200’ü geniş ve 400’ü dar gövdeli olmak üzere 600 uçak siparişi vereceklerini açıklamıştı. Bolat, konuyla ilgili anlaşmanın önümüzdeki hafta İstanbul’da düzenlenecek ‘Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin yıllık toplantısından açıklanacağını söylemişti.

Bu amaç doğrultusunda da THY, 12 Mayıs’taki KAP açıklamasında ‘uçak üreticisi firmalar ve motor üreticileri ile görüşmelerin başlatılmasına’ karar verildiğini duyurmuştu.

Bloomberg ajansının haberine göre söz konusu siparişin verilmesi aksayabilir. Habere göre siparişin ana hatları oluşturulmaya devam ederken, anlaşmanın duyurulması haziranın ortasına veya daha geç bir tarihe sarkabilir. Bloomberg, siparişinin Boeing ve Airbus arasında paylaştırılabileceğini ama bu paylaşımın eşit olmayabileceğini belirtti.

THY, Boeing ve Airbus Bloomberg’ün sorularını yanıtsız bıraktı.

Yolcu sayısını iki katına çıkarma gibi yeni hedefler doğrultusunda verilmesi planlanan 600 uçak siparişi, şimdiye kadar açıklanan en büyük siparişlerden biri olacak.