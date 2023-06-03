Beş ayda 38 bin lüks araç satıldı: En çok tercih edilen markalar neler?

Yılın ilk beş ayında 38 bin 256 lüks araç satıldı. En çok satılan araçlar arasında BMW, Audi ve Mercedes yer alıyor.

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EBS Danışmanlık’ın hazırladığı ve otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’nin paylaştığı verilere göre, 2023’ün mayıs ayında 8 bin 445 lüks araç satıldı. Yılın ilk beş ayında satılan lüks araç sayısıysa 38 bin 256. Bu, toplam araç satışının yüzde 11,25’ini oluşturuyor.

En çok satılan lüks araç BMW oldu. BMW’yi Audi ve Mercedes takip etti. Bu klasmanda gerilerde yer alan araçlarsa Lamborghini, Ferrari, Bentley ve Aston Martin.

Türkiye’de satılan lüks araçların markaları ve sayıları şöyle:

Model bazında bakıldığındaysa en çok satılan model BMW’nin 5 Serisi oldu. Bunu Mercedes’in E Serisi ve Cupra Formentor modeli takip etti.

Model bazında en çok satılan araçlar şöyle: