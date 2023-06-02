Son beş ayda en çok satan otomobil markaları

Mayısta otomobil ve hafif ticari araç pazarı 111 bin 356’lık rekor satışla bir önceki yıla göre yüzde 70,9 büyürken, son beş ayda en çok satılan markalar da belli oldu.

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Enflasyonun altında kalan faiz getirisi nedeniyle yurttaşlar birikimlerini korumak için otomobil alımına da yöneliyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, mayısta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç pazarında satışlar yüzde 79,9 artarak 24 bin 138 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık mayıs ortalama satışlarına göre yüzde 69,1 arttı.

Ocak-mayıs döneminde de pazar yüzde 60,5 oranında büyüdü. Bu dönemde 445 bin 6 adetşe rekor satış rakamı geldi.

Fiat, Renault, Volkswagen

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, EBS Danışmanlık tarafından çıkarılan en çok satılan otomotiv markalarının listesini paylaşarak, şu yorumu ekledi: “En çok getiren en çok satıyor. Mayıs ayında otomobil satışlarında da tedarik ön planda. Fiat zirvedeki yerini korurken, Opel toplam pazarda olduğu gibi otomobil satışlarında da ikinci sıraya yükselmiş. Çinli Chery ise dokuzuncu sıradan listeye girmiş. İlk beş ay sonunda ise Fiat, Renault, Volkswagen sıralaması devam ediyor.”

Ocak-mayıs döneminde Türkiye’de en çok satılan otomobil markalarıysa şöyle:

Fiat: 59 bin 465

Renault: 36 bin 4

Volkswagen: 26 bin 298

Peugeot: 25 bin 81

Hyundai: 23 bin 606

Dacia: 18 bin 823

Skoda: 15 bin 550

Citroen: 15 bin 338

Ford: 13 bin 222

BMW: 9 bin 197

Audi: 9 bin 17

Honda: 7 bin 840

Kia: 7 bin 466