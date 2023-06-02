Yatırım aracına dönüşen otomotivde satış rekorları sürüyor

Otomotiv satışlarında rekor serisi devam etti. Mayısta otomobil ve hafif ticari araç pazarı 111 bin 356’lık rekor satışla bir önceki yıla göre yüzde 70,9 büyüdü. Nisanda da rekor satış kaydedilmişti.

Fotoğraf: Reuters

Enflasyonun altında kalan faiz getirisi nedeniyle yurttaşlar birikimlerini korumak için otomobil alımına da yöneliyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, mayısta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç pazarında satışlar yüzde 79,9 artarak 24 bin 138 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık mayıs ortalama satışlarına göre yüzde 69,1 arttı.

Beş ayda satışlar 445 bini aştı

Ocak-mayıs döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,5 oranında büyüdü. Bu dönemde 445 bin 6 adet araç satıldı.

Otomobil satışları, ocak-mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 58,8 oranında artarak 340bin 37 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66,3 artarak 104 bin 969 adet oldu.