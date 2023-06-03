Hürriyet, Milliyet ve Günaydın gazetelerinin eski yöneticilerinden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi Kemal Kınacı hayatını kaybetti.

Kemal Kınacı. (Fotoğraf: TGC)

TGC’nin açıklamasında şunlar dendi: “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Kemal Kınacı hayatını kaybetti. Kınacı’nın vefatının ardından TGC Yönetim Kurulu ‘Üyemiz Kemal Kınacı’yı kaybettik. Kınacı’nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz’ dedi. Cenaze töreniyle ilgili bilgiler netleştiğinde paylaşılacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Kemal Kınacı hayatını kaybetti. Kınacı’nın vefatının ardından TGC Yönetim Kurulu “Üyemiz Kemal Kınacı’yı kaybettik. Kınacı’nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz.” Cenaze töreniyle ilgili bilgiler netleştiğinde paylaşılacak. pic.twitter.com/MO81bJojUg — TGC (@TGCTr) June 3, 2023

Kemal Kınacı kimdir?

1933’te Şanlıurfa’da doğdu. Mesleğe 1955’te İstanbul Ekspres’te başladı.

1960’ta Hürriyet’te çalışmaya başladı. 1962’de Hürriyet Adana bölgesi temsilcisi oldu. Sonrasında geçici süre İstanbul’da Hürriyet’in müessese müdürü olarak çalıştı.

1968-1988 arasında Günaydın gazetesinde müessese müdürü olarak çalıştı. Daha sonra Milliyet’te altı yıl boyunca genel müdürlük yaptı.

Star gazetesinin kurucularındandı.