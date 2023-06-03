Habertürk yazarı Kemal Öztürk: Gazetede değişim çalışmaları var

Habertürk yazarlarından Kemal Öztürk, gazetede değişim çalışmaları olduğunu söyledi. Habertürk sitesinde bir süredir köşe yazısı yayımlanmıyordu.

Fotoğraf: Habertürk

Habertürk sitesinde köşe sahibi isimler beş gündür yazı yayımlamadı. Sitenin ilgili bölümüne bakıldığında son yazıların 29 Mayıs’ta yayımlandığı görülüyor. Normalde sitede her gün birkaç köşe yazısı yer alırdı.

Habertürk’ün en popüler sunucu ve yazarlarından gazeteci Fatih Altaylı, 16 Mayıs’ta ‘Bana katlanan herkese teşekkürler’ başlıklı yazıyla ayrıldığını duyurmuştu. Bir diğer öne çıkan isim Kübra Par’sa seçim döneminde açıklama yapmaksızın yazılarına ara vermiş, seçimden sonra sadece bir yazı kaleme alarak sessizliğe bürünmüştü.

Habertürk yazarlarından Kemal Öztürk, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Öztürk, Habertürk’te değişim çalışmaları olduğunu ve köşe yazılarına ‘sahadan’ devam edeceğini dile getirdi.

‘Medyada önemli bir açılım’

Twitter hesabından paylaşım yapan Öztürk, şunları dedi:

*Bir süredir Habertürk’teki değişim çalışmaları nedeniyle köşe yazarlığıma son verildiğine dair haberler çıkıyor. Çok fazla soran olduğu için bir açıklama yapma ihtiyacı oldu.

*Köşe yazarlığının da gazetecilik gibi sahadan yapılmasını önceden beri savunan biriyim. O nedenle yönetim, normal köşe haricinde ‘Kemal Öztürk ile sahada’ diye ayrı bir sayfa açmıştı bana. Seçim gözlemlerinden tarıma, Ukrayna savaşından Karabağ krizine kadar tüm saha gözlemlerimi klasik köşemin haricinde bu sayfada yayınladım.

*Bundan sonra da aynı sayfada sahadan yine köşe yazarlığı yapmaya devam edeceğim. Bu tarzı televizyon programına da dönüştürerek sahada vatandaşın gerçek gündemini kamuoyuna taşıyacağız. Şahsen bu değişimin medyada önemli bir açılım olduğunu düşünüyorum.