İddia: Habertürk ‘siyaseti bırakabilir’

Gazeteci İsmail Saymaz, köşe yazılarını durduran Habertürk’te yeni bir dönemin başlayabileceğini öne sürdü. İddiaya göre Habertürk sitesinde köşe yazıları siyaset dışı olacak, kanaldaysa siyasi tartışma programlarına son verilebilir.

Fotoğraf: Habertürk

Saymaz, Twitter’da şunları yazdı: “Habertürk’ün internet portalında siyasi köşe yazılarına son verildi. Köşe yazarları siyaset dışı konularda kalem oynatabilecek. Habertürk TV de siyasi tartışma programlarına son verebilir. Habertürk yazarları bu programlarda yer almayabilir.”

Habertürk’ün internet portalında siyasi köşe yazılarına son verildi. Köşe yazarları siyaset dışı konularda kalem oynatabilecek.

Habertürk TV de siyasi tartışma programlarına son verebilir. Habertürk yazarları bu programlarda yer almayabilir. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 2, 2023

Habertürk’te ne oluyor

Habertürk sitesinde köşe sahibi isimler dört gündür yazı yayımlamadı. Sitenin ilgili bölümüne bakıldığında son yazıların 29 Mayıs’ta yayımlandığı görülüyor. Normalde sitede her gün birkaç köşe yazısı yer alırdı. Bugünse sitede her gün yazarların duyurulduğu bölüm anasayfadan kaldırıldı.

Habertürk ‘satılıyor’ iddiasını yalanlamıştı

Ciner’e ait medya grubunun iktidara yakın Tosyalı Grubu’nun sahibi Fuat Tosyalı ve Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’e satılacağı ileri sürülmüştü. Ama bu iddia yalanlanmıştı.

Habertürk’ün en popüler sunucu ve yazarlarından gazeteci Fatih Altaylı, 16 Mayıs’ta ‘Bana katlanan herkese teşekkürler’ başlıklı yazıyla ayrıldığını duyurmuştu. Bir diğer öne çıkan isim Kübra Par’sa seçim döneminde açıklama yapmaksızın yazılarına ara vermiş, seçimden sonra sadece bir yazı kaleme alarak sessizliğe bürünmüştü.