Kılıçdaroğlu: Olağan kurultay yasalara göre yapılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi üyelerinin her seçimden sonra olduğu gibi istifa dilekçelerini verdiğini belirtirken, olağan kurultay sürecinin yasalara göre yapılacağını söyledi.

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Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kaybetmesiyle parti içinde değişim sesleri yükselmeye başlamıştı. Genel başkanlığa veda edip etmeyeceği soruları yükselirken, Kılıçdaroğlu’ndan ‘yola devam’ mesajı gelmişti.

Diğer yandan, adı genel başkan adayları arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘değişim’ mesajı dikkat çekmişti. Kamuoyu ve parti tabanında Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler sürüyor.

CHP’de iki gün önce tüm MYK üyeleri istifa etmişti.

‘Her seçimden sonra olduğu gibi…’

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, parti meclisi üyelerinin de ‘her seçimden sonra olduğu’ gibi istifa dilekçelerini verdiğini dile getirdi. Partide olağan kurultayın yasalara göre yapılacağını belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

*CHP Parti Meclisi üyeleri her seçimden sonra olduğu gibi, bu seçim sonrası da doğal olarak kendileri istifa dilekçelerini verdiler. Daha önceki seçimlerde de veriyorlardı. Bu partimizde geleneksel bir durum. Parti meclisimiz de bugün (cumartesi) toplanacak. Doğal olarak seçim sürecini konuşacağız. MYK da arkadaşlar görüşlerini ifade ettiler. Partimizin seçim süreci, yapılan harcamalar ve diğer konularla ilgili MYK’daki arkadaşlara bilgi verildi. Her konu bütün ayrıntılarıyla ele alındı, konuşuldu. Onların soruları, görüşleri alındı. Artılarımız eksilerimiz değerlendirildi. Şimdi bunu parti meclisine bir rapor olarak sunacağız.

*Olağan kurultayımızı yasalara göre yapacağız. Ona da Parti Meclisimiz karar verecek. Bunun için hukukçu arkadaşlarımız bir tarihlendirme yapıyor. O tarihlendirme içerisinde belli aşamalarda ilçe, il kongreleri, sonra kurultay yapılacak. Belli bir süreç var ve o süreç içerisinde bunları tamamlayacağız.