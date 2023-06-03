Erdoğan’dan ‘kardeşlik seferberliği’ çağrısı: Gelin canlar bir olalım

Yeniden cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Tayyip Erdoğan, ‘kardeşlik’ mesajı verdi: “‘Gelin canlar bir olalım, sevelim, sevilelim’ diyoruz.”

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Erdoğan, yemin töreninden sonra önce Anıtkabir’e, sonra da Beştepe’ye geçti. Erdoğan buradaki konuşmada ‘birlik’ çağrısında bulundu. Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini unutmayacağız. 28 Mayıs’ta milletimiz 0.50 oy oranıyla yarım bıraktığı işi tamamlamak için yeniden sandıklara gitti. İlk turda yüzde 87’yi aştı katılımız oranı. İkinci turda da yüzde 85’e ulaştık. Yüzde 52,18 oy alarak beş sene de Türkiye’ye hizmet etme şerefine nail olduk.

*Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. Bölgecilik, particilik yapmadık. Gelin canlar bir olalım sevelim sevilelim diyoruz. Türkiye’nin birliği ve beraberliğine her zamandakinden daha fazla ihtiyacı var.

*Millet olarak bu güçlü birlikteliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Artık yeni şeyler söylemenin mücadelesini vermeliyiz.

*En büyük sıkıntımız ülkemizde gayretli bir muhalefetin olmamasıdır. Kendi küçük hesaplarının peşine düştüler. Her seçim sonrasında uzattığımız eli sıkılı yumruklarla karşıladık. Bu sefer farklı bir tavır sergilemelerini ümit ediyoruz. Gazetecisi, yazarı, sivil toplumu, sanatçısı, siyasetçisiyle tüm muhalefet cenahının artık milli irade ile barışmasını istiyoruz. Türkiye’nin büyük bir kucaklaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

*Buradan tüm vatandaşlarıma, ilçe köy hane ile 81 vilayetin tamamında kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum. Gün bir olma, beraber olma, bin yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür. Gelin, seçim dönemindeki kırgınlıkları bir tarafa koyalım. Gelin küslük olmuşsa kalpler kırılmışsa barışmanın yollarını arayalım.

*Demokrasimizi darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal’in ‘yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesini, hakiki manasıyla pratiğe dökmekte kararlıyız.