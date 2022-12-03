Akşam Postası / 3 Aralık 2022

Kılıçdaroğlu: Kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları defterlerine yazdım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yönetenler gelip geçecek ama ülke bir daha asla savrulmayacak” dedi.
CHP vizyon belgesini açıkladı
Daron Acemoğlu: İnşaat teknolojik gelişme değil, yolsuzluk getiriyor
Selin Sayek Böke: Daha çok kazananın daha çok vergi ödediği adil bir düzen kurulacak
CHP’nin vizyon toplantısı: Rifkin uzak kaldı, Foggo derin konuştu
Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Jeremy Rifkin kimdir?
Prof. Refet Gürkaynak: Ugandalılar, ‘Burası Türkiye mi’ diye alay etmiyordur umarım
Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Rifkin: Kapsamlı yol haritasına katkı sunacağım
Faik Öztrak: Merkez Bankası’nın başına tüm dünyanın saygı duyduğu birisini atayacağız
Hacer Foggo: İlk hedef yoksulluğun kökünü kazımak
Kılıçdaroğlu: Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür
Babası altı yaşında imam nikahıyla evlendirdi: Her gün tecavüze uğradı
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. babasının kendisini 2002 yılında altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi oldu.
‘Z kuşağı’ anketi: Destek erise de CHP hala birinci parti
ORC Araştırma’nın anketine göre, Z kuşağından ‘CHP’ye oy vereceğim’ diyenlerin oranı azalmaya devam ediyor.
Türk-İş Başkanı Atalay, o rakamın ‘üstünü’ konuşacağını kastetmiş
Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili “7 bin 785 lira kırmızı çizgimiz” demişti. Atalay, bugünse “Ben bunun üzerini konuşacağım demek istedim” dedi
Eyüp Aksu: UKOME’de kabul edilen taksi teklifini yargıya taşıyacağız
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında kabul edilen ‘taksi teklifini’ yargıya taşıyacaklarını açıkladı.