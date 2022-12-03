Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 3 Aralık 2022

Kılıçdaroğlu: Kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları defterlerine yazdım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yönetenler gelip geçecek ama ülke bir daha asla savrulmayacak” dedi.

CHP vizyon belgesini açıkladı

Daron Acemoğlu: İnşaat teknolojik gelişme değil, yolsuzluk getiriyor

Selin Sayek Böke: Daha çok kazananın daha çok vergi ödediği adil bir düzen kurulacak

CHP’nin vizyon toplantısı: Rifkin uzak kaldı, Foggo derin konuştu

Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Jeremy Rifkin kimdir?

Prof. Refet Gürkaynak: Ugandalılar, ‘Burası Türkiye mi’ diye alay etmiyordur umarım

Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Rifkin: Kapsamlı yol haritasına katkı sunacağım

Faik Öztrak: Merkez Bankası’nın başına tüm dünyanın saygı duyduğu birisini atayacağız

Hacer Foggo: İlk hedef yoksulluğun kökünü kazımak

Kılıçdaroğlu: Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür

Babası altı yaşında imam nikahıyla evlendirdi: Her gün tecavüze uğradı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. babasının kendisini 2002 yılında altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi oldu.


‘Z kuşağı’ anketi: Destek erise de CHP hala birinci parti

ORC Araştırma’nın anketine göre, Z kuşağından ‘CHP’ye oy vereceğim’ diyenlerin oranı azalmaya devam ediyor.

Macron, Elon Musk ile görüştü: Twitter, düzenlemelere uymak için çaba göstermeli

Türk-İş Başkanı Atalay, o rakamın ‘üstünü’ konuşacağını kastetmiş

Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili “7 bin 785 lira kırmızı çizgimiz” demişti. Atalay, bugünse “Ben bunun üzerini konuşacağım demek istedim” dedi

Eyüp Aksu: UKOME’de kabul edilen taksi teklifini yargıya taşıyacağız

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında kabul edilen ‘taksi teklifini’ yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

SON HABERLER

Akşam Postası / 3 Aralık 2022

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Kılıçdaroğlu: Kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları defterlerine yazdım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yönetenler gelip geçecek ama ülke bir daha asla savrulmayacak” dedi. CHP İkinci Yüzyıla Çağrı buluşmasının kapanışında konuşan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: * Ben size bir adaya oy vermeye çağırmıyorum derken neyi kast ettiğimi anlamış oldunuz. Türkiye’yi tek bir kişi değil, liyakate dayalı sistem yönetecek. Bakın görüyorsunuz, böyle bir Türkiye […]

Daron Acemoğlu: İnşaat teknolojik gelişme değil, yolsuzluk getiriyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, “İnşaat teknolojik gelişme değil, yolsuzluk getiriyor” dedi. CHP İkinci Yüzyıla Çağrı buluşmasına konuşan Acemoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: * Sizlerle beraber bu konferansa katılabildiğim için çok memnunum. Sağlık bir Türkiye ekonomisi kurmak konusunda konuşmak istiyorum. * Türkiye’nin büyüme dinamikleri az çok biliniyor. 80’lerin sonunda ve 90’larda potansiyelinin […]

Selin Sayek Böke: Daha çok kazananın daha çok vergi ödediği adil bir düzen kurulacak

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Daha çok kazananın daha çok vergi ödediği adil bir düzen kurulacak” dedi. CHP İkinci Yüzyıla Çağrı buluşmasına konuşan Böke’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: * Bilim insanları konuştu dinledik öğrendik işte biz bilimle siyasetin köprüsünü kurmaya geliyoruz tüm bilim insanlarını bilimle siyasetin köprüsünü kurma iradesi gösteren tüm siyasi liderleri ve […]

CHP’nin vizyon toplantısı: Rifkin uzak kaldı, Foggo derin konuştu

Gazeteci ve akademisyenler CHP’nin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı etkinliğini fazla ‘akademik’ olduğunu söyleyerek eleştirdi. Twitter’daki kullanıcılar özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Jeremy Rifkin’in ‘Türkiye’deki sorunlara değinmediğini’ söyledi.