Akşam Postası / 3 Aralık 2022

Kılıçdaroğlu: Kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları defterlerine yazdım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yönetenler gelip geçecek ama ülke bir daha asla savrulmayacak” dedi.

Babası altı yaşında imam nikahıyla evlendirdi: Her gün tecavüze uğradı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. babasının kendisini 2002 yılında altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi oldu.

‘Z kuşağı’ anketi: Destek erise de CHP hala birinci parti

ORC Araştırma’nın anketine göre, Z kuşağından ‘CHP’ye oy vereceğim’ diyenlerin oranı azalmaya devam ediyor.

Türk-İş Başkanı Atalay, o rakamın ‘üstünü’ konuşacağını kastetmiş

Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili “7 bin 785 lira kırmızı çizgimiz” demişti. Atalay, bugünse “Ben bunun üzerini konuşacağım demek istedim” dedi

Eyüp Aksu: UKOME’de kabul edilen taksi teklifini yargıya taşıyacağız

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında kabul edilen ‘taksi teklifini’ yargıya taşıyacaklarını açıkladı.