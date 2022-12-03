Macron, Elon Musk ile görüştü: Twitter, düzenlemelere uymak için çaba göstermeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk ile görüştü. Görüşmede Twitter’ın içerik denetleme politikaları konuşuldu.

Emmanuel Macron ve Elon Musk. Fotoğraf: Twitter

Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan dünyanın en zengin insanı ABD’li milyarder Elon Musk, icraatları ve söyledikleriyle tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Musk, ‘faturaları ödemek’ için mavi tiki 8 dolara satacağını duyururken şirketin yarısını işten çıkarmıştı. Reklam veren bazı şirket ve kuruluşlar da, Musk’ın içerik denetimini gevşeteceği ve yalan bilgilerin yayılmasının önünü açacak değişiklilerde bulunacağı endişesinden Twitter’a reklam vermeyi durdurmuştu.

Siyasi aktörler de bu yöndeki endişelerini dile getiriyor.

Avrupa Komisyonu’nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Musk’ın Twitter’ı satın alma sürecinin tamamlanmasıyla “Kuş özgür kaldı” mesajını paylaşmasına da karşılık vermişti. “Avrupa’da kuş, bizim kurallarımıza göre uçacak” ifadesini kullanan Breton, Musk’ı uyarmıştı. Breton, iki gün önce Elon Musk’la toplantı yapmış ve endişelerini dile getirerek “Twitter’ın, şeffaf kullanıcı politikaları uygulaması, içerik denetimini önemli ölçüde güçlendirmesi, ifade özgürlüğünü koruması, dezenformasyonla kararlı bir şekilde mücadele etmesi ve hedefli reklamları sınırlaması gerekeceğinden önünde yapacak çok iş olduğunu açıkça ortaya koyalım” demişti.

Musk, şimdi de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Emmanuel Macron, Twitter’ın sahibi Elon Musk ile sosyal medya platformunun içerik denetleme politikaları hakkında ‘açık ve dürüst’ bir görüşme yaptığını söyledi.

Macron, görüşmeyle ilgili paylaştığı mesajında şunları dedi: “Şeffaf kullanıcı politikaları, içerik denetiminin önemli ölçüde güçlendirilmesi ve ifade özgürlüğünün korunması… Twitter’ın Avrupa düzenlemelerine uyması için çaba göstermesi gerekiyor.”