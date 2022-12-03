TBB başkanı: Demirtaş’ın Öcalan’la görüşmesi hukuken mümkün değil

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, İmralı Cezaevi’nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme talep eden tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın talebini değerlendirdi: “Hukuken baktığımızda bu tür taleplerin bizim hukuk sistemimizde karşılanmasının mümkün olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim.”

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Demirtaş, Öcalan’la Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) yöntemiyle görüşmek için dilekçe vermişti. Dilekçede Öcalan’ın ailesi ve avukatlarıyla düzenli şekilde görüşmesinin sağlanması da istenmişti.

Öcalan’ın cezaevi yetkililerine “Ailemle değil, avukatlarımla düzenli görüşmek istiyorum” dediği iddia edilmişti. Diken’e konuşan Adalet Bakanlığı kaynakları bilgiyi doğrularken Öcalan’ın bunda ısrarcı olduğunu söylemişti.

ANKA’ya konuşan Sağkan, Demirtaş’ın talebini şöyle değerlendirdi: “Hukuki çerçevede baktığımda zaten cezaevinde ceza muhakemesi kanunu gereği tutuklu yahut hükümlü bulunan bir kişinin bir başka hükümlüyle görüşmesine izin verecek, izin sağlayacak bir düzenlememiz mevcut değil. Haliyle bu taleplerin ülkenin içerisinde bulunduğumuz seçim sürecinde seçime gidilirken politik olarak bir yerlere tekabül etmesi mümkün olabilir, siyaseten bir anlam içeriği olabilir. Ancak hukuken baktığımızda bu tür taleplerin bizim hukuk sistemimizde karşılanmasının mümkün olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim.”