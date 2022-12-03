Diken

Yaramazlara biraz batar!

TBB başkanı: Demirtaş’ın Öcalan’la görüşmesi hukuken mümkün değil

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, İmralı Cezaevi’nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme talep eden tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın talebini değerlendirdi: “Hukuken baktığımızda bu tür taleplerin bizim hukuk sistemimizde karşılanmasının mümkün olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim.”

Fotoğraf: AA

Demirtaş, Öcalan’la Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) yöntemiyle görüşmek için dilekçe vermişti. Dilekçede Öcalan’ın ailesi ve avukatlarıyla düzenli şekilde görüşmesinin sağlanması da istenmişti.


Öcalan’ın cezaevi yetkililerine “Ailemle değil, avukatlarımla düzenli görüşmek istiyorum” dediği iddia edilmişti. Diken’e konuşan Adalet Bakanlığı kaynakları bilgiyi doğrularken Öcalan’ın bunda ısrarcı olduğunu söylemişti.

ANKA’ya konuşan Sağkan, Demirtaş’ın talebini şöyle değerlendirdi: “Hukuki çerçevede baktığımda zaten cezaevinde ceza muhakemesi kanunu gereği tutuklu yahut hükümlü bulunan bir kişinin bir başka hükümlüyle görüşmesine izin verecek, izin sağlayacak bir düzenlememiz mevcut değil. Haliyle bu taleplerin ülkenin içerisinde bulunduğumuz seçim sürecinde seçime gidilirken politik olarak bir yerlere tekabül etmesi mümkün olabilir, siyaseten bir anlam içeriği olabilir. Ancak hukuken baktığımızda bu tür taleplerin bizim hukuk sistemimizde karşılanmasının mümkün olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim.”

Demirtaş, Öcalan’la görüşme isteğine açıklık getirdi: Amaç çatışmaları önlemek

Demirtaş’tan, Öcalan’la görüşmek için dilekçe: Halkın beklentisi barış

Öcalan, cezaevi yönetimine avukatları dışında kimseyle görüşmeyeceğini iletti

SON HABERLER

TBB başkanı: Demirtaş’ın Öcalan’la görüşmesi hukuken mümkün değil

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, İmralı Cezaevi’nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme talep eden tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın talebini değerlendirdi: “Hukuken baktığımızda bu tür taleplerin bizim hukuk sistemimizde karşılanmasının mümkün olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim.”

Akşam Postası / 3 Aralık 2022

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Selin Sayek Böke: Her şeyin önüne kamu yararını koyacağız

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Daha çok kazananın daha çok vergi ödediği adil bir düzen kurulacak” dedi. CHP İkinci Yüzyıla Çağrı buluşmasına konuşan Böke’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: * Bilim insanları konuştu dinledik öğrendik işte biz bilimle siyasetin köprüsünü kurmaya geliyoruz tüm bilim insanlarını bilimle siyasetin köprüsünü kurma iradesi gösteren tüm siyasi liderleri ve […]

CHP’nin vizyon toplantısına Böke ve Foggo’nun konuşmaları damga vurdu

Gazeteci ve akademisyenler CHP’nin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı etkinliğini fazla ‘akademik’ olduğunu söyleyerek eleştirdi. Twitter’daki kullanıcılar özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Jeremy Rifkin’in ‘Türkiye’deki sorunlara değinmediğini’ söyledi.