Türk-İş Başkanı Atalay, o rakamın ‘üstünü’ konuşacağını kastetmiş

Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili “7 bin 785 lira kırmızı çizgimiz” demişti. Atalay, bugünse “Ben bunun üzerini konuşacağım demek istedim” dedi

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay.

Asgari ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık’ta, ikincisini ise 14 Aralık’ta yapacak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın Çalışma Bakanlığı’ndaki ön toplantıdan sonra “7 bin 785 lira, bu rakam kırmızı çizgi, bu rakamın altını kabul etme ihtimalimiz sıfır” açıklaması, tepkilere neden oldu. Türk-İş’in kasım ayı araştırmasındaki açlık sınırını baz alarak telaffuz ettiği rakam üzerine, “Bu parayla gel de sen geçin” eleştirilerine hedef olan Atalay, kendini savundu.

‘Kabul etmişiz gibi’

Atalay, Sözcü Gazetesi’nde yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Açlık sınırını sanki asgari ücret olarak kabul etmişiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben pazarlık masasında bana sorulduğunda, ‘açlık sınırı ortada, ben bunun üzerini konuşacağım’ demek istedim. Bugüne kadar açlık sınırının altında zam aldığımız da oldu. Ama tabanın isteği bu yöndeydi.”