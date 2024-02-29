Akşam Postası / 29 Şubat 2024

AKP ve MHP’nin oylarıyla: Seçim güvenliği önergesine ret

DEM Parti’nin seçim güvenliğini ilgilendiren usulsüzlüklerin araştırılması Meclis’te verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Gazzeli yetkililer: Yardım bekleyenlere saldırıda ölü sayısı 104’e çıktı

İsrail ordusunun, Gazze’de yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda ölü sayısının 104’e, yaralı sayısının 760’a yükseldiği bildirildi.

Lig maçlarını yayın ihalesi iptal

Lig maçlarını yayın ihalesi iptal iptal edildi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

KKM hesaplarından 20 milyar lira daha gitti

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 323 milyar liraya geriledi.

TÜİK’e göre yıllık gelirimiz 13 bin 110 dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023’te Türkiye’de yıllık kişi başı gelir 13 bin 110 dolar.

Çorlu tren faciası davası: Beklenen adalet yine gelmedi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin davanın duruşması 25 Nisan’a ertelendi.

Savunma bakanlığı: ABD’den F-16’yla ilgili ‘kabul mektubu’ geldi

Savunma bakanlığı, F-16 tedariki ve modernizasyonuyla ilgili ABD’den ‘taslak teklif ve kabul mektubu’ geldiğini açıkladı.

Atatürk heykeline saldıran zanlı tutuklandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Motorine indirim bekleniyor

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 35 kuruş indirim bekleniyor.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.

Multimilyoner CEO’dan yoksul ailelere öneri: Ekmek yoksa mısır gevreği yiyin!

Kellogg’s CEO’su multimilyoner Gary Pilnick, yoksul ailelere akşam yemeğinde de mısır gevreği yemeyi önerdi.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 30 bini geçti

İsrail ordusunun Gazze saldırılarında ölen Filistinli sayısı 30 bin 35’e yükseldi.