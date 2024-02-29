Bu hafta dokuz film vizyona giriyor

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli dokuz film vizyona girecek.

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Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson ve Lea Seydoux’u bir araya getiren ‘Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki’ izleyiciyle buluşacak.

Denis Villeneuve yönetmenliğindeki yapım, macera, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Film, ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides’in hikayesini odağına alıyor. Ailesini hedef alan komploculara karşı intikam savaşı başlatan ve bu süreçte, Chani ve Fremen’lerle güçlerini birleştiren Atreides, zor bir seçimle karşı karşıya kalır.

Son Şarkı: Ahmet’in Türküsü

Müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Kaya’nın hikayesini işleyen ‘Son Şarkı: Ahmet’in Türküsü’, sanatçının vatana dönüş hikayesini beyaz perdeye yansıtacak.

Kaya’nın müzik kariyerinin yanı sıra toplum üzerindeki etkisine de değinilen filmde “Kimler Ahmet Kaya’yı hedef aldı”, “Neden Ahmet Kaya”, “Ahmet Kaya Paris’te neler yaşadı” gibi pek çok soru cevaplandırılıyor.

Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı’nın oturduğu filmin başrollerinde Celil Nalçakan ile Ezgi Şenler yer alıyor.

Senden Başka

Başrollerinde Sydney Sweeney ve Glen Powell’ın yer aldığı Senden Başka, mükemmel başlayan bir ilk buluşmadan sonra birbirlerinden buz gibi soğuyan Bea ve Ben’in kendilerini beklenmedik bir şekilde Avustralya’da bir düğünde bulmalarını konu alıyor.

Genç ikiliye Dermot Mulroney, Michelle Hurd, Alexandra Shipp ve Darren Barnet’in eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Will Gluck oturuyor.

İki Nehir Arasında

Berfi Dicle Öğüt’ün çektiği İki Nehir Arasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında Irak Cephesinde savaşmış ve esir düşmüş Türk ve İngiliz askerlerin hikayesini anlatıyor.

Şaşkın Damat

Rami Imam’ın yönettiği Mısır yapımı komedi filmi Şaşkın Damat, soy krizi nedeniyle başı derde giren bir doktor ve bu nedenle aileler arasında ortaya çıkan sorunları konu ediniyor.

Haftanın korku ve gerilim filmleri

Scott Chambers ve Becca Hirani’nin yönettiği Derin Tehlike, ailesini bir köpek balığı saldırısında kaybeden genç bir kadının hikayesini odağına alıyor.

Augustus Prew, Justin Long ve Andrea Bang’ın rol aldığı John McPhail’in filmi Sevgili David, çocuk görünümlü şeytani bir varlığın David adındaki bir adama musallat olması ve sonrasında yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Haftanın animasyonları

Dong Long ve Nigel W. Tierney’in sinemaya uyarladığı Çin yapımı Altın Gaga ve Macera Çetesi içgüdülerinin peşinden giden ve uçmayı öğrenen Altıngaga’nın, bazı sırları çözmek için kız kardeşiyle Kuşlar Şehri’ne gitmeye karar vermesini ve şehri kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Norveçli yönetmen Andrea Eckerbom’un filmi Ayı Teddy’nin Maceraları çocuk izleyicilerin ilgisini çekmeye aday.