TÜİK’e göre yıllık gelirimiz 13 bin 110 dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023’te Türkiye’de yıllık kişi başı gelir 13 bin 110 dolar.

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TÜİK 2023’e ait ‘Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ (GYSH) verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye’nin GYSH’si 2023’te önceki seneye göre yüzde 4,5 arttı.

Kişi başına düşen GSYH de 2023’te cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.

TÜİK verilerinde toplam GSYH paylaşılmadı. Toplam GSYH, kişi başına düşen GSYH’yle nüfusun çarpılmasıyla bulunabiliyor. Diken’in hesabına göre, toplam GSYH yaklaşık 1,1 trilyon dolar.