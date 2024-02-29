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Yaramazlara biraz batar!

Atatürk heykeline saldıran zanlı tutuklandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Akyazı ilçesinde dün, Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen ekipler şüpheli Y.U’yu gözaltına almıştı.


AA’nın haberine göre Y.U’nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Akyazı Belediyesi ekipleri, zarar gören heykelin çevresini güvenlik şeridine alarak tadilat çalışması başlattı.

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