Ronaldo’ya ‘taraftarı tahrik ettiği’ gerekçesiyle bir maç ceza

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle bir maç cezası aldı.

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Suudi Arabistan liginde mücadele eden Al-Nassr ve Al-Shabab 25 Şubat’ta karşılaştı. Kıyasıya geçen maçı Ronaldo’nun da forma giydiği Al-Nassr 3-2 kazandı.

BBC’nin aktardığına göre maçın ardından Al Shabab taraftarları, Arjantili yıldız Lionel Messi lehine tezahürat yaptı.

Ronaldo da taraftara doğru bazı ‘ofansif’ hareketlerde bulundu.

Bunun üzerine disipline sevk edilen Ronaldo bir maçtan men edildi ve 30 bin Suud riyali (250 bin lira) para cezasına çarptırıldı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre Ronaldo’nun cezaya itiraz hakkı bulunmuyor.