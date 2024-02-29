Gazzeli yetkililer: Yardım bekleyenlere saldırıda ölü sayısı 104’e çıktı

İsrail ordusunun, Gazze’de yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda ölü sayısının 104’e, yaralı sayısının 760’a yükseldiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef aldığı bildirilmişti.

AA’nın haberine göre Gazze’deki hükümet, saldırının kasıtlı ve planlı olduğunu vurguladı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, hayatını kaybedenlerin sayısının 104’e, yaralı sayısının 760’a çıktığını belirtti.

İsrail’den açıklama

AA’ya göre İsrail güvenlik kaynakları, Filistinlilerin insani yardım tırlarının etrafını sarması ve İsrail güçlerine yaklaşması nedeniyle askerlerin onları tehdit gördüğünü ve kalabalığa ateş açtığını itiraf etti.

Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktardı.

İsrail ordusundan paylaşılan yazılı açıklamadaysa ‘Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı’ iddia edildi.