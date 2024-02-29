2024’te vizesiz gidebileceğiniz müzik festivalleri

Dünyanın dört bir yanındaki müzikal maceralara atılmaya ve sınırsız müziğin ritmini hissetmeye hazır olun.

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2024, müzik severler için sınırları aşan bir heyecan ve keşfetme yılı olacak. Dünya çapında, vize gerektirmeyen bir dizi büyüleyici müzik festivali, farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek, sanatın evrensel dilini konuşacak.

Bu festivaller, sadece müzikle sınırlı kalmayıp; sanat, yemek, dans ve çok daha fazlasını içeren, renkli ve çeşitli deneyimler sunuyor. Hangi kıtada olursanız olun, bu festivaller sizi benzersiz atmosferine davet ediyor ve sınırların ötesinde bir birliktelik vadediyor.

2024’te vizesiz katılabileceğiniz en etkileyici müzik festivallerini keşfetmeye hazır mısınız?

1. Exit Festival

Sırbistan’ın tarihi Petrovaradin Kalesi’nde bu yıl 10-14 Temmuz tarihleri arasında müzik severler ağırlanacak. Sahne alacak yıldızları görselden inceleyebilirsiniz. Biz yine de gözden kaçmasın diye Black Eyed Peas’in de festivalde olduğunu belirtelim! Daha fazla bilgi ve biletler burada!

2. Unum Festival

Unum Festival, 6-11 Haziran arasında, Arnavutluk’un Şingin kıyılarında, 85 sanatçı, üç sahne ve 24 saat kesintisiz etkinlikle sizi bekliyor. Bütçe dostu bir festival deneyimi için siz de bu eğlenceli etkinliği tercih edebilirsiniz. Daha fazla bilgi ve biletler burada!

3. Mawazine Festival

Fas’ın başkenti Rabat’da düzenlenen bu dev müzik şöleniyse tam tamına dokuz gün sürüyor. Bu yıl 21-29 Haziran arasında yapılacak festivalde yine dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıyı ağırlanacak. Çoğu performansın ücretsiz olduğunu da ekleyelim. Daha fazla bilgi ve biletler burada!

Fuji Rock Festival

Japonya’nın en büyük açık hava müzik festivali Fuji Rock, bu yıl 26-28 Temmuz arasında Yuzawa’da yapılacak. Festival yine Red Hot Chili Peppers, Bob Dylan gibi birçok ünlü ismi ağırlayacak. Daha fazla bilgi ve biletler burada!