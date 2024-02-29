Multimilyoner CEO’dan yoksul ailelere öneri: Ekmek yoksa mısır gevreği yiyin!

Kellogg’s CEO’su multimilyoner Gary Pilnick, yoksul ailelere akşam yemeğinde de mısır gevreği yemeyi önerdi.

Kellogg’s CEO’su Gary Pilnick

Pilnick, CNBC’da katıldığı programda yüksek market fiyatlarına ilişkin şunları söyledi: “Tahıl kategorisi her zaman uygun fiyatlı olmuştur ve tüketiciler baskı altındayken harika bir seçenektir. Bir aile için mısır gevreğinin maliyeti, diğer yemeklere göre çok daha uygun olacaktır.”

Sunucu, tüketicilerin 2020’den bu yana genel olarak market alışverişinde yüzde 26 daha fazla ödediğini söyleyince CEO ‘el artırdı’: “Akşam yemeğinde mısır gevreği yemek muhtemelen şu anda hayli trend ve tüketici baskı altında olduğu için bunun devam etmesini bekliyoruz.”

Ancak sosyal medyada birçok insan CEO’nun bu ‘dahiyane’ fikrine pek sıcak bakmadı. Bir kullanıcı “Bu aptal yılda 4 milyon dolar kazanıyor. Çocuklarını akşam yemeğinde mısır gevreğiyle mi beslediğini sanıyorsunuz?” derken bir diğeri “Onun yerine zenginleri yiyin” dedi.

Bazıları da söz konu gevreklerin yüksek derecede şeker içerdiği uyarısında bulundu.