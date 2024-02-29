Savunma bakanlığı: ABD’den F-16’yla ilgili ‘kabul mektubu’ geldi

Savunma bakanlığı, F-16 tedariki ve modernizasyonuyla ilgili ABD’den ‘taslak teklif ve kabul mektubu’ geldiğini açıkladı.

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Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Aktürk, F-16’larla ilgili şunları söyledi: “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70’in tedariki, mevcut 79 adet F-16’nın ise modernize edilmesiyle bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen ‘taslak teklif ve kabul mektupları’ bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır.”

Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğini uzun süre onaylamamış ve bu gerginliğe yol açmıştı. F-16’yla ilgili gelişmeler de askıya alınmıştı.

Geçen ayın sonunda Türkiye İsveç’in NATO üyeliğini onayladı. Böylelikle F-16’yla ilgili süreçler yeniden başlamıştı.