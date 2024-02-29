Saran Holding’e göre yayın ihalesi tiyatro: İptal yargıya taşınıyor

Saran Holding, yayın ihalesinin tiyatrodan ibaret olduğunu ve ilkelere aykırı olan iptal kararını yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

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Süper Lig ve 1’inci Lig yayın hakları ihalesinin bugün sonuçlanması beklenirken TFF’den ihalenin iptal edildiği açıklaması gelmişti.

TFF, iptalin gerekçesini teklif bedellerinin yetersiz bulunmasına bağlamıştı.

İhale için Saran Medya ve mevcut yayıncı beIN Sports çekişiyordu.

Saran Holding’den gelen açılamada, ihalenin adaletli, rekabete ve kamu vicdanına uygun olmadığı vurgulandı.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Öncelikle belirtmek isteriz ki, TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen ‘iptal’ daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır.”

Ancak kamuoyu şunu da kesin olarak bilmelidir ki, grubumuz oynanan bu ihale tiyatrosunun dekoru olmayı daha fazla kabul etmeyecektir.”

İhale şartnamesine yegane uygun ve üstelik içinde bulunduğumuz sezonun yaklaşık 60 milyon avro üzerinde, açık ara en yüksek teklifi veren Saran Holding’in bu ihaleyi kazanmış olması gerekirdi. Zira, ihalenin mantığı, şartları sağlayan ve en yüksek bedeli veren şirketle anlaşılmasıdır.

Bir kez daha yaşanan bu hukuksuzluğu, son derece nezaketsizce sosyal medya üzerinden takip etmek durumunda kalmış bulunmaktayız. Hatırlatmak isteriz ki, TFF kamu adına Türk futbolunu yönetmekle görevlendirilmiş bir kurumdur. Bu vazifeyi yerine getirirken sadece Türk futbol camiasının haklarını korumayı hedeflemelidir. Bu ilkelere açık aykırılık içeren bu ihale sürecinin iptaliyle ilgili, tarafımızdan tüm hukuki yollara başvurulacaktır.”