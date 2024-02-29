Lig maçlarını yayın ihalesi iptal iptal edildi.

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İhale için Saran Medya ve beIN çekişiyordu.

Son olarak Saran Medya’nın beIN’in önüne geçtiği, buna rağmen Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) beIN’le pazarlığı sürdürdüğü bildirilmişti.

TFF ve Kulüpler Birliği ihale için yıllık en az 150 milyon avroluk bir bedel istiyordu.

TFF’den konuya ilişkin paylaşılan açıklamada ihale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla ihalenin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında “Tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00’e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir” dendi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu dün Saran Medya’nın üç değil 5 yıllık anlaşma talep edip teklifini yıllık ortalama 150 milyon avroya yükselttiğini, TFF’nin teklifi beklemeye alıp beIN’den karşı teklif istediğini duyurmuştu.

Yayın ihalesi komisyonu bugün saat 13.00’te toplanacak ve nihâi karar verilecek. Kulüpler Birliği adına komisyonda yer alan Ali Koç ve Göksel Gümüşdağ toplantıda yer alacak. Ankara’da ziyaretlerde bulunacak olan Dursun Özbek ise bugün komisyonda yer alamayacak. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 29, 2024

Sabuncuoğlu’na göre iptalin nedeni iki firmanın da TFF’nin ‘Rakam artırın’ talebine yanaşmaması. Ayrıntılar şöyle: “TFF, beIN’den yıllık 200 milyon dolar istedi, bu teklif kabul görmedi. TFF, Saran’a ‘Kademeli olarak değil direkt olarak yıllık 150 milyon euro verin’ dedi. Kabul edilmedi.”