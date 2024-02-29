Türkiye Kupası’nda bir soğuk duş da Galatasaray’a

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük’e evinde 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti. Benzer talihsizliği Fenerbahçe de yaşamıştı.

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Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük’ü ağırladı.

Sarı kırmızılılar 7’nci dakikada Markao, 84’üncü dakikadaysa Ryan Mendes’in golleriyle yıkıldı.

Galatasaray’ı 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük böylece adını yarı finale yazdırdı.

Kırmızı siyahlılar, Trabzonspor’la eşleşti.

Süper Lig’in bir diğer şampiyon adayı Fenerbahçe de Ankaragücü’ne deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etmişti.