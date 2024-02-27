Fenerbahçe kupaya veda etti

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü’yle karşılaşan Fenerbahçe 3-0 kaybetti.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Ankaragücü ile Fenerbahçe yarı finale yükselmek için kozlarını paylaştı.
Maçı 3-0 kazanan Ankaragücü yarı finale yükselen taraf oldu.
Galibiyet gollerini 10’uncu dakikada Morutan, 33’üncü dakikada Chatzigiovanis ve 87’nci dakikada Rodrigues kaydetti.
Geçen sezon da Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Ankara ekibi yarı finalde Başakşehir’e elenmişti.
Ankaragücü’nün rakibi, Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki maçı kazanan taraf olacak.
Mücadele 28 Ekim günü saat 20.45’te oynanacak.