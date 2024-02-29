AKP ve MHP’nin oylarıyla: Seçim güvenliği önergesine ret

DEM Parti’nin seçim güvenliğini ilgilendiren usulsüzlüklerin araştırılması Meclis’te verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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31 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimlere artık çok az gün kaldı. Günler yaklaşınca seçim güvenliği konusu da yeniden gündem oldu.

ANKA’nın haberine göre DEM Parti bu amaçla araştırma önergesi verdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, önergeye ilişkin şunları söyledi:

“2017 anayasa referandumunda mevzuata aykırı olmasına rağmen mühürsüz oylar geçerli sayıldı. 24 Haziran 2018’de sandık taşımadan, sahte seçmenlere kadar bir sürü usulsüzlükler kabul edildi. 31 Mart 2019’da birçok ilde sahte seçmenler, tek bir adreste binlerce seçmen kaydedildi. Bitlis’te binden fazla sahte seçmen niye var? Şırnak’ta sahte seçmen niye var?”

Muhalefetin de desteklediği önerge AKP ve MHP’li milletvekillerin oylarıyla reddedildi.