Motorine indirim bekleniyor

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 35 kuruş indirim bekleniyor.

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Motorine iki hafta önce 2 lira 57 kuruş zam gelmişti. Böylelikle motorinin litre fiyatı 44 lira 29 kuruşla rekor seviyeyi görmüştü.

Bir hafta önce de motorine 1 lira 21 kuruş indirim geldi.

Ekonomim’den Alaattin Aktaş’ın aktardığına göre motorine yine indirim gelecek. Böylece motorinin litre fiyatı iki hafta önceki seviyeye gerileyecek.

Aktaş, Twitter hesabından şunları söyledi: “Motorinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılacak.”