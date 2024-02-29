Aksi köpekler daha akıllı!

Bilim insanlarının aksi köpek dostu olanlara iyi haberleri var.

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Antidote’un haberine göre Macaristan’da yapılan bir araştırma, aksi köpeklerin daha uslu köpeklere kıyasla daha yüksek sosyal öğrenme ve kararlılık davranışları sergileyebileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, sahiplerince yapılan bir anket yoluyla köpeklerin mizacını değerlendirdi. Bakım verene tolerans, sevilmeyen durumlara tepkiler, diğer köpekler ve insanlarla etkileşimler gibi davranışlara odaklanıldı. Anket yanıtlarına göre her köpeğe bir ‘huysuzluk’ puanı verildi.

Deneyde köpeklere, V şeklindeki tel örgü bir çitte, istedikleri bir ikram veya oyuncağa ulaşmak için yönlendirmelere uyma görevi verildi. Şaşırtıcı bir şekilde, aksi köpekler bir yabancı tarafından yönlendirildiğinde uslu olanlara kıyasla daha iyi performans göstererek daha fazla kararlılık ve hedef odaklı davranış sergiledi.

Çalışmanın bulguları, aksi köpeklerin sosyal öğrenmede üstün olabileceğine, insan eylemlerine daha fazla dikkat edeceğine ve hedeflere ulaşmada daha fazla kararlılık sergileyebileceğine işaret ediyor. Ancak, bu sonuçların genel zeka ya da problem çözme becerisi değil özellikle sosyal öğrenimle ilgili olduğuna dikkat edilmesi önemli.