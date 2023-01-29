Akşam Postası / 29 Ocak 2023

AKP’li Yeniyıldız’ın sözlerini duyan İmamoğlu, ’17-25 Aralık’a gönderme yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Ordu Milletvekili Şenel Yeniyıldız’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili sözlerine atıf yaparak 17-25 Aralık sürecine dikkat çekti.

‘Kayyım rektör’e kanun işlemiyor, Boğaziçi mezunu dava bile açamıyor

‘Kayyım rektör’ün hukukçulara göre kanuna aykırı bir biçimde kurup yönetiminde yer aldığı Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın (BUVAKIF) kapatılması istemiyle bir mezunun açtığı dava oy çokluğuyla reddedildi.

Erkan Baş, siyasetçileri tek cümleyle değerlendirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye’deki önemli siyasiler hakkında ne düşündüğünü bir cümleyle açıkladı.

‘Altılı masa’nın ortak politika metni: 2 bin 500 maddelik eylem planı

Son yapılan ‘altılı masa’ toplantısında ittifak olarak yola devam etme kararı veren altı lider, ‘ortak politikalar mutabakat metni’ üzerinde de anlaşma sağladı. Bu ortak programda yaklaşık 2 bin 500 eylem maddesi sıralanacak.

Devlet Bahçeli, Akşener’in ‘silahlara veda’ mesajından rahatsız oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır’da ‘silahlara veda’ mesajı veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef aldı.

Birçok kent kara teslim: 1028 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1028 yerleşim biriminin yolu kapandı.

İnce ile Bekaroğlu arasında ‘tek parti faşizmi’ tartışması

Eski CHP’li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu arasında ‘tek parti faşizmi’ tartışması çıktı.

Yerli hacker 14 bin kişiyi 60 milyon TL dolandırdı

Afyonkarahisar’da yaşayan ‘Richie Rich’ lakaplı 22 yaşındaki hacker Ramazan Ç., kurduğu bir programla 14 bin 200 kişiyi toplamda 60 milyon TL dolandırdı.