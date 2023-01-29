Devlet Bahçeli, Akşener’in ‘silahlara veda’ mesajından rahatsız oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır’da ‘silahlara veda’ mesajı veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef aldı.

Devlet Bahçeli ve Meral Akşener. (AA)

Amasya’da konuşan Devlet Bahçeli, Diyarbakır’da, “Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, sırtını da kalbini de o sağlam bize yaslamaksa biz varız” diyen Meral Akşener’i hedef aldı.

Bahçeli, şu sözleri sarf etti: “İP başkanı (İYİ Parti genel başkanı) Diyarbakır’a gidip sıkılmadan silahlara veda mesajı vermiş, teröristlerle mütakereye, efendilerinin emriyle tamam demiştir.”

Adaylarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlatan Bahçeli, şunları da dedi: “Kim ne söylerse söylesin, bizim cumhurbaşkanı adayımız belli. Adayımızın sonuna kadar arkasındayız. Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz. Aziz milletim sıra sende! Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün amacındayız.”