Kılıçdaroğlu: 13 Şubat’ta adayımızı açıklayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sıfırlamanın ne olduğunu Erdoğan gayet iyi bilir. Sıfırlama konusunda bir numaralı uzmandır. Ben demedim o dedi” dedi.

Görsel: Youtube

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmiş, 10 Mart’ta da yetkisini kullanıp seçimi ‘öne alacağını’ açıklamıştı. İktidar, buna erken seçim değil ‘güncelleme’ olarak bakarken, kamuoyunda Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı ve seçime hangi kanunla gidileceği tartışma konusu olmuştu. Altılı masa da Erdoğan’ın üçüncü defa cumhurbaşkanı olamayacağını dile getirmişti.

Dün konuşan Erdoğan, üçüncü defa adaylığına ilişkin ‘yeni sistemle kronometreyi sıfırladıklarını’ belirterek adaylığının önünde engel oluşmadığını söylemişti.

Halk TV’de Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Sıfırlamanın ne olduğunu Erdoğan gayet iyi bilir. Sıfırlama konusunda bir numaralı uzmandır. Ben demedim o dedi.

* (Erdoğan’ın üçüncü dönem adaylığı) Hiçbir anayasa hukukçusu bunu kabul etmiyor. Çok net ve açık.

* 13 Şubat’ta adayımızı açıklayacağız.

* (İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın istifası) Masada konuşulmadı. Meral hanım, Cihan beyle ilgili bir sorun olduğunu söyledi ama ne olduğunu söylemedi. Toplantıdan sonra öğrendik.

* (Tutuklu eski HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın seçimlerden sonra kurulacak kadın bakanlığıyla ilgili sorusuna) Gayet güzel bir öneri, kendisine teşekkür ederim. Kendisine selamlarımı gönderiyorum. Haksız bir şekilde içeride tutulduğunu da biliyorum.

* (HDP’ye açılan kapatma davası) Seçim aritmetiğinin bir parçası olmamalı. Seçim süreci başladıktan sonra bir partiyi kapatamazsınız. Dava açılacaksa çok önceden açsaydınız. Biz CHP olarak hiçbir partinin kapatılmasını istemeyiz. Halk desteği varsa o parti elbette görevini yapacaktır. Bankalardaki hesaplarına tedbir konmasını da doğru bulmuyoruz.

* (Millet ittfakının adayı olursanız emek ve özgürlük ittifakının ‘müzakere’ talebine yanıtınız ne olur?) Elbette ki bütün partilerden destek isteriz. Gayet doğal.

* (Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayeti) Erdoğan her konuda konuşur, bu konuda niye hiç konuşmuyor? Acaba MHP’yi kızdırır diye mi konuşmuyor? Ortağımı kızdırırım diye mi konuşmuyor? ‘Faillerini mutlaka yakalayacağım’ diye niye demiyor Erdoğan? Bir olayı gizlemeye mi çalışıyorlar? Bir olayı kapatmaya mı çalışıyorlar? Altı ay sonra bütün bu olaylar aydınlanacak. Gerçek ülkücüler de bu gidişattan rahatsız. Ankara’nın göbeğinde bir kişiyi öldürüyorsunuz. Kıyamet kopuyor. Her konuda konuşan tek adam bu konuda ağzını açmıyor. Niçin? En azından faillerin derhal yakalanacağını adalete teslim edileceğini söyle.