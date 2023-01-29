AKP’li Yeniyıldız’ın sözlerini duyan İmamoğlu, ’17-25 Aralık’a gönderme yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Ordu Milletvekili Şenel Yeniyıldız’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili sözlerine atıf yaparak 17-25 Aralık sürecine dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik’te ziyaretlerde bulundu. (AA)

Ekrem İmamoğlu, dün Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ‘Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası’ projesinin temel atma töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’ya tepki göstermesini değerlendirdi.

İmamoğlu burada Erdoğan’ın ve AKP’li Yeniyıldız’ın sarf ettiği sözlere gönderme yaptı.

Erdoğan’ın sözlerine atıf

Erdoğan’ın, Bilecik’te ‘Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni’nde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’ya “Şu anda bozuk olan, sıkıntılı yer neresi Vali Bey? Sen bana başka şeyler anlatıyorsun” şeklindeki çıkışına atıf yapan İmmaoğlu şunları söyledi:

“Biz böyle anlaşıyoruz çalışma arkadaşlarımla. Yani göz göze anlaşıp, birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp, ‘Konuş bakayım, sen öyle dedin, böyle dedin’ demiyoruz. Gözlerinin içine bakıyorum. Onların da gözü içi gülüyor, benim de gözümün içi gülüyor. Bir de kime fırça atıyorsunuz ki yani? Devletimizin valisi, şusu busu. ‘2 kilometre…’ Böyle yapmayın. Olmaz. Devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makamlarını aşağı çekmeyin. Kızacaksanız, orada atadığınız siyasi bir iki kişiye kızabilirsiniz. Her şeyi bilen arkadaşlarınız var; seçimlerde hüngür hüngür ağlayan, iftira atan, kilometreleri karıştıran…”

‘Ayakkabı’ deyince

AKP’li Yeniyıldız’ın ‘Bizim Tayyip abinin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım’ sözleri de burada gündem oldu. Dinleyiciler arasındaki bir vatandaşın ‘Ayakkabı yalayan..’. sözleri üzerine İmamoğlu, şöyle tepki verdi: “Diyemem ki, onu nasıl diyeyim; diyemem. Onu tariflerken bile diyemem. Ayakkabı deyince aklımıza çok şey geliyor…”

17-25 Aralık

17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürecinde Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen bir telefon görüşmesinde, Bilal Erdoğan olduğu belirtilen kişi iş insanı Sıtkı Ayan’ın 10 milyon dolar önerdiğini söylüyor, buna karşılık Tayyip Erdoğan olduğu belirtilen kişi miktarı yeterli bulmayarak, “Sakın alma. Kucağımıza düşecek” diyordu.

Hükümet bu tape dahil tüm kayıtların ‘sahte’ olduğunu savunmuştu.

17 Aralık soruşturması kapsamında tutuklanan Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde yapılan aramada ayakkabı kutularının içerisinde 4,5 milyon dolar para bulunmuştu.

Dönemin başbakanı Erdoğan, soruşturmayı yürüten yargı ve emniyet mensuplarının ‘FETÖ‘ tarafından yönetildiğini ve ‘paralel devlet’ yapılanmasında yer aldığını iddia etmişti. Soruşturmaların ardından Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanlığı görevinden alınmış; İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar bakanlık görevlerinden istifa etmiştiler. Bu isimler, yapılan oylamada AKP’lilerin çoğunlukta olması nedeniyle Yüce Divan’a gönderilemediler.