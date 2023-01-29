Yerli hacker 14 bin kişiyi 60 milyon TL dolandırdı

Afyonkarahisar’da yaşayan ‘Richie Rich’ lakaplı 22 yaşındaki hacker Ramazan Ç., kurduğu bir programla 14 bin 200 kişiyi toplamda 60 milyon TL dolandırdı.

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Sabah gazetesinde yer alan habere göre 23 Ocak günü beş ilde gerçekleştirilen ve ‘Richie Rich’ adı verilen operasyonda aralarında hacker Ramazan Ç., yardımcıları ve saha elemanlarının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sırasında zanlılar, siber dolandırıcılık için geliştirilen HYDRA programını aktif halde kullanılırken yakalandı.

İlk incelemede 14 bin 200 kişinin hesabına girilerek işlem yapıldığı ve toplamda 60 milyon TL çalındığı öğrenildi.

Altı ay yapılan hazırlık sonrası yapılan operasyonda vatandaşların telefonlarına, ‘Bu sen misin?’ ‘TOKİ‘ veya bankaların isimleri gibi başlıklar altında linkler gönderildiği, bu linklere tıklayan kişilerin telefon kontrollerinin ele geçirildiği bildirildi. Daha sonra bu kişilerin banka hesapları boşaltan dolandırıcılar, gerçek bankalardan mesaj gönderilmesini de engelledi.

Dolandırıcıların bir diğer yöntemi de son yılların en çok oynanan sanal oyunu ‘PUBG‘ üzerinden gelişti. Oyunu oynayanlara karakter satın alması için link gönderen hacker, linke tıklayan kişiyi 156 TL borçlandırıp bu parayı da kendi hesabına aktarmış.

22 yaşındaki Ramazan Ç.’nin dolandırıcılıkla ilgili olarak bir teknoloji firması da kurduğunu saptayan polis, hacker‘ın ileri seviyede yazılım bilgisine sahip olduğunu söyledi.

Aynı zamanda 9 bin kişinin banka hesap bilgilerinin de yine program üzerinde kayıtlı olduğu belirtildi. Ramazan Ç.’nin hesaplardan çektiği paraları yine sahada bulunan elemanları üzerinden birçok hesaba aktarım yapıp, en sonunda da yurtdışındaki kripto hesaplara aktardığı, paraları bir süre işlettikten sonra tekrar ülkeye sokup bu parayla yatırım yaptığı öğrenildi.