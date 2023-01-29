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Yaramazlara biraz batar!

Erkan Baş, siyasetçileri tek cümleyle değerlendirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye’deki önemli siyasiler hakkında ne düşündüğünü bir cümleyle açıkladı.

Erkan Baş, siyasileri değerlendirdi. (AA-Siyasi partiler)
Erkan Baş, siyasileri değerlendirdi. (AA-Siyasi partiler)

EuroNews Türkçe’nin konu hakkındaki sorusunu yanıtlayan Erkan Baş’ın siyasiler hakkındaki değerlendirmesi şöyle oldu:


*Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Bir an önce kurtulunması gereken birisi.

*MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Hükümsüz.

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Merakla bekliyoruz.

*HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Zor bir kavganın sözcülüğünü üstlenmiş.

*HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş: Ülkede barış, kardeşlik için büyük bedeller ödeyen, hepimizin borçlu olduğu bir siyasetçi.

*TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil: Türkiye’nin çok büyük bir şansı. 

*İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu: Henüz çok yeni; yeni toplumsallaşmış bir siyasetçi. Türkiye’nin geleceğinde bir yeri var. 

*Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Türkiye’nin geleceğinde yeri olmayacak.

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