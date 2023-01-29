Erkan Baş, siyasetçileri tek cümleyle değerlendirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye’deki önemli siyasiler hakkında ne düşündüğünü bir cümleyle açıkladı.

Erkan Baş, siyasileri değerlendirdi. (AA-Siyasi partiler)

EuroNews Türkçe’nin konu hakkındaki sorusunu yanıtlayan Erkan Baş’ın siyasiler hakkındaki değerlendirmesi şöyle oldu:

*Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Bir an önce kurtulunması gereken birisi.

*MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Hükümsüz.

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Merakla bekliyoruz.

*HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Zor bir kavganın sözcülüğünü üstlenmiş.

*HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş: Ülkede barış, kardeşlik için büyük bedeller ödeyen, hepimizin borçlu olduğu bir siyasetçi.

*TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil: Türkiye’nin çok büyük bir şansı.

*İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu: Henüz çok yeni; yeni toplumsallaşmış bir siyasetçi. Türkiye’nin geleceğinde bir yeri var.

*Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Türkiye’nin geleceğinde yeri olmayacak.