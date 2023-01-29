Kılıçdaroğlu, canlı yayında Demirtaş’ın sorusunu yanıtladı: Gayet güzel bir öneri

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, canlı yayında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ‘kadın bakanlığı’na tahsis edilmesi gerektiğine dair bir öneri iletti, Kılıçdaroğlu öneriyi ‘gayet güzel’ buldu.

Fotoğraflar: Arşiv

Kılıçdaroğlu, bu akşam Halk TV’de Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya’nın sunduğu ‘Lider Masası’ programına katıldı.

CHP lideri programda soruları yanıtlarken Demirtaş, Twitter’dan Babaeker ve Küçükkaya’yı etiketleyerek “Herkese merhabalar. İyi yayınlar diliyor, tüm izleyicilere selam, sevgilerimi iletiyorum ve şu soruyu iletmek istiyorum” diye yazdı ve sorusunu paylaştı.

Eski HDP liderinin sorusu şöyle: “Tüm adaylar ve sayın Kılıçdaroğlu, seçimden sonra Saray’ın kurulacak kadın bakanlığına, şiddete uğramış kadınların tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine, kadın öğrenci yurtlarına, emekçi kadın misafirhanelerine, ev işçisi kadınların sendikalarına, kadın sığınma evlerine, bağımsız kadın örgütlerine tahsis edilmesi iyi olmaz mı? Bu kadın eşitliği yerleşkesinin ismini de kadınlar koyar diye düşünüyorum.”

Bengü Şap Babaeker’in programda soruyu okuması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları dedi: “Bence gayet güzel bir öneri, kendisine teşekkür edelim. Kendisine buradan selamlarımızı da gönderelim. Haksız bir şekilde içeride tutulduğunu da biliyorum.”

Kılıçdaroğlu, canlı yayında Demirtaş’ın sorusunu yanıtladı: Bence gayet güzel bir önerihttps://t.co/uK8p5ifhbv pic.twitter.com/hdmgLqujjL — Diken (@DikenComTr) January 29, 2023

Demirtaş hakkındaki AİHM süreci

Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan bu yana cezaevinde tutuluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Aralık 2020’de Demirtaş’ın tutuklanması ve mahkeme öncesi göz altında tutulması sürecinde haklarının birçok kez ihlal edildiğine karar vermişti.

AİHM Büyük Dairesi de 22 Aralık 2020’de aldığı kararda, Ankara tarafından temyize götürülen Selahattin Demirtaş kararını onamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AİHM’in Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin “AİHM’nin verdiği kararlar bizi bağlamaz” diye konuşmuştu.

Başvuruyu ‘acil süreç’ işleterek öncelikle değerlendiren AİHM, Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5. maddesinin 3. fıkrasını, özgür seçimlerle ilgili 1. protokolün 3. maddesini ve hakların kısıtlanmasının sınırlarıyla ilgili 18 maddeyi ihlal ettiğine hükmetmişti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, daha önce hem Demirtaş hem iş insanı Osman Kavala hakkındaki kararın derhal uygulanmasını istemişti. Çağrı, Türkiye’den karşılık bulmamıştı.