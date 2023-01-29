MHK’nın yeni başkanı Türkiye’nin ilk kadın hakemi Lale Orta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanının Türkiye’nin ilk kadın hakemi Lale Orta olduğunu duyurdu.

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Federasyonun açıklamasında şunlar dendi: “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Lale Orta’yı getirmiştir. Türkiye’nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK’nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.”

Orta’nın başkanlığındaki MHK’nın diğer üyeleri ise şöyle: Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Kunak, Ali Kızılet, Süleyman Abay, Saadettin Güler, Aynur Aysun Akar, Hamza Mısır.