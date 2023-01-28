Merkez Hakem Kurulu yönetimi istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik istifa etti.

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Hürriyet’in aktardığına göre MHK Başkanı Sabri Çelik, yönetime istifasını sundu. Habere göre, Çelik haricinde MHK’nın tamamı da istifa etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün öğleden sonra MHK Başkanı Sabri Çelik’i Riva’ya çağırdı. Görüşmeden sonra Büyükekşi, Sabri Çelik’in istifasını istedi. Çelik’ten sonra diğer MHK üyeleri de istifasını verdi.

Federasyon, son dönemde hakem hataları yüzünden eleştiriliyordu.

Son 10 yılda sekiz kez MHK başkanı değişti. Bu süreçte altı farklı isim başkanlık koltuğuna oturdu.