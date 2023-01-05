TFF başkanından VAR kayıtları açıklaması: Bir defaya mahsustu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR kayıtlarının açıklanmasının bir defaya mahsus olduğunu söyledi.

Mehmet Büyükekşi. Fotoğraf: AA

Galatasaray’ın 2-1 galip geldiği maçta Sivasspor’un VAR incelemesiyle iptal edilen golü tartışma yaratmış, sonrasında karşılaşmanın orta hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp’in üstünün çizildiği belirtilmişti. Sivasspor, maçın tekrarlanması için başvurmuştu.

Gaziantep-Beşiktaş maçındaysa Beşiktaş kalecisi Mert Günok’un ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği ve Beşiktaşlı N’Koudou’nun Gaziantepli Kitsiou’ya yaptığı hareketin sarı kart ile cezalandırılması tartışmalara neden olmuştu.

Sivasspor-Galatasaray maçından sonra Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray As Başkanı Erden Timur peş peşe açıklamalarla VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

TFF, iki gün önceyse söz konusu iki maçın VAR kayıtlarını açıklamış ve maçtaki görevli hakemlerin üstünü çizmişti.

Antalyaspor Kulübü Yönetimi’yse dün, bu olaylardan sonra oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti.

Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Arslan’a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR kayıtlarının bir daha açıklanmayacağını belirtti.

Büyükekşi, şunları söyledi: “Kayıtların açıklanması bir defaya mahsustu. Bu iki maçta siyah ile beyaz kadar açık hata vardı. 100 kişinin izleyip 100’ünün de üzerinde mutabık kaldığı hatalardı bunlar. İnsanların kafasında başka soru işaretleri oluştu. Bu soru işaretlerini de yayınlayarak gidermiş olduk. Hiçbir şey yok işte, gayet samimi konuşmalar, bir karar vermeye çalışıyorlar. Her şey doğal. Ama hata var o ayrı.”

Büyükekşi ayrıca, bunun çocuk oyuncağı olmadığını söyledi. TFF başkanı, “Diyelim ki, tıpkı Sivas-G.Saray maçına benzer bir maç oldu. O zaman yine yayınlayacak mısınız” sorusunaysa “Aynı konsensüs sağlanırsa… Ama bu aynı zamanda FIFA ve UEFA’ya da bağlı” cevabını verdi.