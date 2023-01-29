İnce ile Bekaroğlu arasında ‘tek parti faşizmi’ tartışması

Eski CHP’li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu arasında ‘tek parti faşizmi’ tartışması çıktı.

Mehmet Bekaroğlu ve Muharrem İnce. (AA)

Bekaroğlu, dün, Twitter hesabından yaptığı ilgili paylaşımda, “73 yıl önce rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı yeter söz milletindir demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı “Yeter söz milletindir” diyoruz. AKP-MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak, birbirlerine mi?” diye yazıp sildi.

Bekaroğlu sildiği mesajın ardından şunları yazdı: “Bu paylaşımı ben yaptım ve birkaç dakika sonra yine ben kaldırdım. Kaldırmamın nedeni sonradan gelen eleştiriler değil, ülkeyi çok partili demokrasiye taşıyan ve seçimi kaybedince, ‘Biz kaybettik ama ülke kazandı’ diyen insanlara haksızlık yaptığımı düşündüğüm için kaldırdım. Doğru paylaşım bu; 73 yıl önce rahmetli Menderes tek parti yönetimine ‘Yeter, söz milletindir’ demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de şimdi AKP ve MHP’nin kurmakta olduğu otoriter/totaliter yönetime karşı ‘Yeter, söz milletindir’ diyoruz.”

Doğru paylaşım bu;

73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti yönetimine “Yeter, söz milletindir” demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de şimdi AKP ve MHP’nin kurmakta olduğu otoriter/totaliter yönetime karşı “Yeter, söz milletindir”diyoruz. #YeterSözMilletindir pic.twitter.com/6TpjUlB36X — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) January 28, 2023

İnce’den yanıt

Muharrem İnce, daha sonra Bekaroğlu’nu Twitter’dan hedef alarak, şunları yazdı: “CHP’de kadın kotasından PM üyesi, genel başkan yardımcısı ve milletvekili olacaksın, Atatürk ve İsmet Paşa dönemine ‘tek parti faşizmi’ diyeceksin! CHP’de buna ses çıkaracak kimse kalmadı mı? Ben Atatürk’e, İsmet Paşa’ya faşist dedirtmem. Haddini bil Mehmet Bekaroğlu!”

İnce’nin bu mesajla ‘algı operasyonu’ yaptığı belirten Bekaroğlu’ysa şu yanıtı verdi: “Algı operasyonları ile yol alıyorsun, bu üç oluyor bunu benim üzerimden yapıyorsun, üstelik çok basitleşiyorsun; lafları cımbızlayarak, yorumlayarak, ekleyip çıkararak. Çok basitleşiyorsun.”