Gelecek Partisi’nin önerisi: Yasama faaliyetleri için ‘eşgüdüm kurulu’

ALTAN SANCAR

Son toplantısıyla birlikte ‘millet ittifakı’ adını alan ‘altılı masa’daki partilerin geçiş sürecinin yol haritasına ilişkin önerileri netleşmeye başladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun önerileri arasında yasama faaliyetleri için ‘eşgüdüm kurulu’ oluşturulması ve Meclis iç tüzüğünün değiştirilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Fotoğraf: Diken

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’nın son toplantısı Saadet Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenecek. Toplantıda ittifakın ortak adayıyla birlikte geçiş sürecinin yol haritası da ele alınacak. Bu süreçte liderler arasındaki trafiğin hızlanması da bekleniyor.

Kamuoyuna yansımayan görüşmeler

Diken’e konuşan kaynaklar özellikle adayın belirlenmesi için parti liderlerinin kamuoyunun da bilmeyeceği görüşmeler düzenleyeceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası sonrası CHP ve İYİ Parti arasında ortaya çıkan ‘iç işleri’ krizinde İYİ Parti lideri Meral Akşener ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme basına yansımıştı.

Diken’in edindiği bilgilere göre aynı gün içinde Kılıçdaroğlu, masadaki diğer partilerin liderleriyle de görüşmüş ancak bu kamuoyuna yansımamıştı. Aday belirleme sürecinde de benzer bir trafiğin olacağını belirten ‘altılı masa’ kurmayları, ikili hatta üçlü zirvelerin olabileceğinin altını çiziyor.

‘Her partiye baştan birer bakanlık, genel kurulda değişiklik’

Öte yandan görüşmelerde ele alınacak bir diğer konunun ise geçiş sürecinin yol haritası olacağı biliniyor. Partilerin önerileri arasında keskin olmamakla birlikte farklılıklar bulunuyor.

Masaya getirilecek önerilerini hazırlayan Gelecek Partisi, parti genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını öneriyor.

Genel başkanların Meclis’te partilerinin başında olabilmesi amacıylaysa Meclis iç tüzüğünün değiştirilmesi öneriliyor. Buna göre de milletvekili olmayanların giremediği genel kurula, cumhurbaşkanı yardımcılarının girmesinin önü açılacak.

Genel başkanlar milletvekili olmadığı için oy kullanamayacak, ancak genel kurulda bulunabilecek. Ayrıca her partiye baştan birer bakanlık verilmesi, geriye kalan dağılımların ise seçim sonrasına bırakılması önerilecek.

Kanun teklifleri için altı parti temsilcisinin olduğu kurul

Davutoğlu’nun masaya getireceği bir diğer öneriyse yasama faaliyetlerinin ‘sorunsuz’ işlemesinin sağlanması iddiasıyla ‘eşgüdüm kurulu’ olacak. Meclis gündemine gelen veya gelecek olan kanun tekliflerinin ön hazırlığı, takvim planlaması gibi konularda altı partinin temsilcisinin yer alacağı kurulun yasama faaliyetlerinin ‘hızlı ve planlı’ işlemesini kolaylaştıracağı düşünülüyor.

Liderlerin oturacakları makama göre ellerinde bulunduracakları yetkiler, bakanlıkların dağılımı, bürokraside atanacak isim önerilerinin değerlendirilmesi gibi başlıkların seçim sonrasına bırakılabileceği de ihtimaller arasında yer alıyor.

Geçiş sürecine ilişkin yol haritasının netleşmesinin ardından aday tanıtım toplantısıyla birlikte kamuoyuna duyurulması ve masanın ‘Nasıl yöneteceğiz?’ sorusuna adayla birlikte yanıt vereceği belirtiliyor.