Akşam Postası / 29 Ekim 2023

Cumhuriyet 100 yaşında: Boğaz’da tarihi geçit töreni
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı, İstanbul Boğazı’nda düzenlenen tarihi bir etkinlikle kutlanıyor.
Cumhuriyet 100 yaşında: Boğaz’da drone ve ışıklı gösteri
Yarın okullar tatil
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.
10 kişiden dördü yurt dışında yaşamak istiyor
MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre 10 kişiden dördü yurt dışında yaşamak istiyor. Kararsızların oranıysa yüzde 4,5.
İsrail karşı saldırıda: En az 8 bin Filistinli öldü
İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 8 binin üzerine çıktı.
İran: ABD üslerine saldırılarla ilgimiz yok
Netanyahu, Hamas saldırısında ordu ve istihbaratı suçladı
Angelina Jolie İsrail’e çıkıştı, Gazze için destek istedi
Altaylı’nın Yerlikaya’ya sarılası geldi
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılının resmi düzeyde yeterince coşkuyla kutlanmaması eleştiri çekerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaşımı beğeni topladı.
‘Friends’in Chandler Bing’iydi: Matthew Perry öldü
‘Friends’ (Arkadaşlar) dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle bilinen Matthew Perry hayatını kaybetti.