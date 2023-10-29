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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 29 Ekim 2023

Cumhuriyet 100 yaşında: Boğaz’da tarihi geçit töreni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı, İstanbul Boğazı’nda düzenlenen tarihi bir etkinlikle kutlanıyor.

Cumhuriyet 100 yaşında: Boğaz’da drone ve ışıklı gösteri

Yarın okullar tatil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.


Fenerbahçe’nin yenilgisiz yürüyüşü sürüyor
100’üncü yılında Cumhuriyet ve cumhur…
Prof. Dr. İmran Özalp binlerce çocuğu zeka geriliğinden kurtardı: Cumhuriyet’e borcumuz var
Cumhuriyet’in yeni yüzyılında iktidarın sanal gerçekliği

10 kişiden dördü yurt dışında yaşamak istiyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre 10 kişiden dördü yurt dışında yaşamak istiyor. Kararsızların oranıysa yüzde 4,5.

Cümle kurmanın binbir yolu

İsrail karşı saldırıda: En az 8 bin Filistinli öldü

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 8 binin üzerine çıktı.

İran: ABD üslerine saldırılarla ilgimiz yok

Netanyahu, Hamas saldırısında ordu ve istihbaratı suçladı

Angelina Jolie İsrail’e çıkıştı, Gazze için destek istedi

‘Yan Rol’ oyuncusu aranmıyor!

Altaylı’nın Yerlikaya’ya sarılası geldi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılının resmi düzeyde yeterince coşkuyla kutlanmaması eleştiri çekerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaşımı beğeni topladı.

‘Friends’in Chandler Bing’iydi: Matthew Perry öldü

‘Friends’ (Arkadaşlar) dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle bilinen Matthew Perry hayatını kaybetti.

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie sete çıktı: İlk kare

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