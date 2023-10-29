Cumhuriyet 100 yaşında: Boğaz’da drone ve ışıklı gösteri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda havai fişek, ışık ve drone gösterileri düzenlendi.
Cumhuriyet’in 100’üncü yılı yurt genelinde havada, karada ve denizde coşkuyla kutlanıyor.
İstanbul Boğazı’nda gün içinde düzenlenen özel etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gökyüzüne ‘ay-yıldız’ çizdi, ardından ‘100’ yazdı.
Ayrıca 100 gemi Boğaz’dan geçerek, donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olarak kayıtlara geçti.
Akşam saatlerindeyse havai fişek, ışık ve drone gösterileri düzenlendi.
Gösterilerde renkli görüntüler ortaya çıktı.