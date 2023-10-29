Cumhuriyet 100 yaşında: Boğaz’da tarihi geçit töreni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı, İstanbul Boğazı’nda düzenlenen tarihi bir etkinlikle kutlanıyor.

Fotoğraflar: AA

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı yurt genelinde havada, karada ve denizde coşkuyla kutlanıyor.

İstanbul Boğazı’nda düzenlenen özel etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gökyüzüne ‘ay-yıldız’ çizdi, ardından ‘100’ yazdı.

İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen bu töreni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Vahdettin Köşkü’nden takip etti.

Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen gösteriyi sosyal medya hesabından “Şanla, şerefle, sevinçle Türkiye Yüzyılı” notuyla paylaştı.

Bu arada Galata Köprüsü’nde de yerli, yabancı turistler ve vatandaşlar gemilerin geçişini izledi.

100 gemi aynı anda

Başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi Boğaz’dan geçti. Bu törenin donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olduğu açıklandı.

Törene ikisi amiral olmak üzere 7 binden fazla personelin katıldığı öğrenildi.

Kortejde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine henüz girmeyen Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, TCG Nusret, denizaltılar, hücumbotlar ve çıkarma gemileri de yer aldı.