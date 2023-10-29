Selanik’ten Bingöl’e 100’üncü yıl coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı, yurt genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’de tören düzenledi. Törenin ardından askeri personel ve yurttaşlar Anıtkabir’i ziyaret etti.

Yurttaşlar Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir’de tören düzenledi. Askeri personel Anıtkabir’i ziyaret etti.

Vatan Caddesi’nde tören

İstanbul Valiliği tarafından Vatan Caddesi’nde düzenlenen törene Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Askeri birlikler, polis araçları, itfaiye ekipleri, içerisinde şehit çocuklarının bulunduğu Türkiye’nin yerli otomobili Togg’lar, klasik otomobiller, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı geçit töreninde, havadan da polis ve askeri helikopterlerle Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri Türk bayrağı açtı.

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağda) halkı selamladı.

Selanik’teki Atatürk Evi

Yunanistan’ın Selanik kentindeki Atatürk Evi’nin bahçesinde düzenlenen törende, başta Atatürk olmak üzere tüm şehitler ve gaziler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kadınlar koştu

Etkinlikler kapsamında ‘100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu’ Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yapıldı.

Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş – Anadolu Ajansı

Muğla

Muğla’da kutlamalar kapsamında jandarma gösteri yaptı.

Fethiye

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki törende Türk Hava Kurumu paramator pilotları ‘Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun’ yazılı pankartı, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyla alana indirdi.

Törende, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Ukrayna ve Moldova’dan gelen halk oyunu ekipleri gösteri sundu. Törende, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Ukrayna ve Moldova’dan gelen halk oyunu ekipleri gösteri sundu.

İzmir’de dalgıçlar 9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açtı

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Karaburun Dalış Merkezi eğitmenleri ve deneyimli dalgıçlardan oluşan 12 kişilik grup, İzmir’in kent tarihinde önemli yeri olan ve 2016 yılında ekonomik ömrünü tamamlayarak Karaburun açıklarında batırılan ‘9 Eylül’ şehir hatları vapuruna daldı. Dalgıçlar, ismini İzmir’in kurtuluş gününden alan vapurun batığına Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı.

Bingöl

Bingöl Şehir Stadyumu’nda düzenlenen törende, atletizm yarışmaları yapıldı.

Çorum

Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen törende 100 kişi ‘Çorum Halayı’ gösterisi yaptı.

Kars

Kars’ın Akyaka ilçesinde bayram, köylerde düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sakarya