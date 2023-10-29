Friends’in Chandler Bing’iydi: Matthew Perry öldü

Friends (Arkadaşlar) dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle bilinen Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Twitter-Netflix

Amerikan basını 54 yaşındaki yıldızın evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktardı. Matthew Perry’nin ölüm nedeninin boğulma olduğu düşünülüyor.

Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.

Friends dizisi 1994’te yayına başladı ve 10 sezon sürdü. Dizi, dünyanın en çok izlenen yapımları arasında ve hâlâ popüler.