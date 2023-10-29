Haluk Bilginer ve Angelina Jolie sete çıktı: İlk kare

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie’nin başrolünde yer aldığı Pablo Larrain’in yeni filminin setinden ilk kare geldi.

Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas’ın hayatını anlatan filmde Angelina Jolie, ‘Callas’ı, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör ‘Aristotle Onassis’i canlandırıyor.

Çekimler için ABD’de oyuncuları temsil eden ve grevde olan SAG-AFTRA’dan izin alan ekip, sekiz hafta sürecek çekimlere başlandı.

Filmin kadrosunda Bilginer ve Jolie’nin yanı sıra Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee ve Valeria Golino yer alıyor.

Çekimleri Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano’da sürecek filmin vizyon tarihi ise belirsizliğini koruyor.

Film hakkında

‘Peaky Blinders’ dizisiyle de bilinen Steven Knight’ın senaryosunu yazdığı film, dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü sopranosu Maria Callas’ın 1970’lerin Paris’indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak.

New York’ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Maria Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi ve Aristotle Onassis’in uzun süreli metresi oldu. Jackie Kennedy’nin ikinci eşi olan Onassis onunla evlenmek için kendisini terk ettikten sonra Callas önce İtalya’ya, ardından Fransa’ya taşındı.

İhaneti tam olarak atlatamayan Callas, 1977’de, 52 yaşındayken kalp krizinden öldü. Onassis’in ilişkileri boyunca Callas’a taciz ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu da gündeme geldi.