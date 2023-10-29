‘Yan Rol’ oyuncusu aranmıyor!

H. AYHAN TİNİN

Sanat da var/ Tiyatro

Ama siz baştan yan role talip oluyorsunuz.

Hayatınızın bir döneminde…

Nasıl ve neden olduğunu hiç sorgulamadan…

En yakın arkadaşlarınız, bir rakibi daha elediklerini düşünürken dost ortamlarında; siz ikinci keman gibi hayata katılıp, kimsenin görmediği zamanlarda ağlamaktan katılıp, ‘ben aslında kendimle barışığım‘ cümlesiyle mağlubiyeti baştan kabullenmiş biçimde, bir sandalye çekiyorsunuz hayatın kıyısına…

Derinliklerinize gömdüğünüz bu halinizle uykuya dalıyorsunuz ama bir türlü uyku tutmuyor geceleri…

Ama yaşamın öğretmek için son bir yolu daha vardır. En beklemediğiniz zaman, rolünüzü en iyi oynadığınızı sandığınız anda parçalar kozanızı… En sevdiklerinizi vesile eder kendine!

Ya yüzleşirsiniz korkularınızla, canınız yanar, İkarus gibi kanatlarınızı kaybeder ama kendinizi kazanırsınız ya da korkularınızın dehlizlerinde kaybolup gidersiniz. Hayatın sizin yan rolünüze ihtiyacı yok.

Mitos Tiyatro’nun ‘Yan Rol’ oyunu, insan hayatının bu büyük yangınını; trajedi tuzağına düşmeden, zamanı kahkahalarla geçirirken, aslında neye güldüğünüzü sorgulatarak anlatıyor.

Bu hafta geçen sezondan eksik kaldığını düşündüğüm bir oyunun sahnesindeydim; ‘Yan Rol’.

Daha önce izlemeliymişim. Hata etmişim.

Öncelikle oyunun metninden başlayalım. Yerli bir metin. Deniz Madanoğlu yazmış. Son yıllarda izlediğim dramatik örgüsü, ifade biçimi, kelime ve metafor kullanımları en güçlü metinlerden biri… Zekice yazılmış. Hayatınızın bir yerine hemen dokunuyor. Ele aldığı bir kadınlık meselesi gibi görünse de cinsiyet ötesi, insana dair önemli şeyler söylemeye karar vermiş ve bunu başaran bir oyun!

Hemen söylemekte fayda var. Metnin dramaturg sorumluluğunu Arzu Önder üstlenmiş. Oyunu sahnede izlerken ardındaki masa başı çalışmasının gücünü hemen hissediyorsunuz. Emeğine sağlık.

Bu konuyu sık sık yazmaya çalışıyorum. Ödeneksiz tiyatroların malum nedenlerden, bir iki kişi gibi az kadrolu, tek perdelik, yerli metinlere yöneldiğini biliyoruz ve izliyoruz. Ancak oyunları seyrettiğimizde zaman zaman sahnede oyuncunun değil, oyunun enerjisinin düştüğünü ve örüntünün bozulduğunu görüyoruz. Bunun büyük ölçüde çözülebilmesinin yolu var. Bu oyunda olduğu gibi iyi bir dramaturji çalışması!

Oyunun yönetmenliğini ise Şenol Önder yapmış. Başarılı bir yönetim. Seyircinin dikkatini dağıtmadan oyunun her anında metni destekleyen bir sahne tasarımı ‘Yan Rol’ü keyifle izlenebilir kılmış.

Dekor, müzik, hareket, afiş ve diğer teknik katkıları sağlayan herkes doğru işler yapmış ki, bu bütünsellik seyircinin oyunu doğru algılamasına yansıyor ve katkı sağlıyor.

Her zaman söylediğimiz gibi tiyatro büyük bir ekip çalışması, bileşenlerinin hepsinin doğru olmasına ve iyi yapılmasına ihtiyaç var. Eski bir ustamız, ışıklar içinde uyusun, ‘Tiyatroda kim varsa herkes namusuyla çalışmalı’ derdi.

Gelelim sahne ışıklarının altında görünen oyuncuya… Merve Polat’ı sahnede ilk kez izledim. Ses, hareket, diksiyon ve seyirci ilişkisi üst düzeyde bir oyuncu… Metni çok iyi çalışmış, yorumlamış ve içselleştirmiş, bu da seyirciyi hızla oyunun içine çekip; canlandırdığı Canan karakterine müthiş bir gerçekçilik katıyor. Kısa bir süre sonra Canan’ın gözünden birlikte izlemeye başlıyoruz hayatını. Oyunculuğuna belli ki yatırım yapmış, başarılı bir tiyatrocu tanıdık. Yeni işlerini de bekliyoruz. Nefesine sağlık.

Bu arada 2022-2023 ‘Yılın Kadın Komedi Oyuncusu’ ödülünü de almış. Tebrik ederiz.

Tiyatro Mitos yeni kurulmuş, iki yıllık bir toplulukmuş. Bir oyunları daha var sahnede… Kısa zamanda izleyeceğim. Uzun soluklu bir tiyatro olacağı izlenimini veriyor. Yolları açık olsun.

Bir söz de ‘Kadıköy Emek Tiyatrosu’ için, tiyatro severlere… Zor bir fiziki alanda yıllardır ayakta durmak cesareti ve fedakarlığını gösteren bu salonu destekleyin. Hemen yakınında pizzacı, belediye otoparkı gibi oyun izleme konforunuzu arttıracak unsurların da varlığını unutmadan, destekçisi olun, oyunlarına gidin ki, yaşasın.

Cumhuriyetin 100. yaşı gibi… Yalnızca ‘Yaşasın’ demekle olmuyor! Emek verin, destek olun, mücadele edin ki, Cumhuriyet de yaşasın.

Cumhuriyet varsa sanat var. Sanatçı var. Sanat işlikleri var. Aydınlık var.