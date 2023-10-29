Angelina Jolie İsrail’e çıkıştı, Gazze için destek istedi

ABD’li oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısı yaptı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, 7 Ekim sabahındaki ‘Aksa Tufanı’saldırıları nedeniyle dünyadaki herkes gibi çok kırgın ve kızgın olduğunu kaydederek şunları yazdı: “İsrail’de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze’de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez.”

Jolie, 20 yıldır mültecilerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü ve yerinden edilen insanlarla ilgilendiğini aktardığı yazısında, şunları kaydetti:

“Gazze’de, onlarca yıldır yerinden edilme ve vatansızlığın yanı sıra yaklaşık 20 yıldır şiddetli bir abluka altında yaşayan 2 milyondan fazla insan (yarısı çocuk) bulunuyor. İçeri giren az sayıdaki yardım kamyonu, ihtiyaç duyulanın bir kısmıdır ve bombalama, her gün umutsuz yeni insani ihtiyaçlara neden olmaktadır. Yakıt ve su yardımının reddedilmesi, toplu olarak bir halkı cezalandırıyor. İnsanlık acil ateşkes talep ediyor. Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatları ve dünya çapındaki tüm insanların hayatları eşit derecede önemlidir. Sivil kayıpları önleyecek ve hayat kurtaracak her şey yapılmalıdır. Pek çok kişi gibi ben de tıbbi yardım çalışmalarına bağışta bulundum. Sınır Tanımayan Doktorlar’ın çalışmalarını desteklemeyi seçtim ve onların raporlarını yakından takip ediyorum.”

İsrail’in Gazze’ye saldırıları

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırıya başladı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 310’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38’i çocuk, 1726’sı kadın ve 414’ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326’ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900’den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalardaysa 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.