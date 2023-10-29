Yarın okullar tatil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

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Erdoğan, yarın için alınan tatil kararının Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında alındığını belirtti.

Erdoğan sosyal medya hesabındaki paylaşımda şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.”